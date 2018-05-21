В парке «Патриот» открылись игры военных профессионалов «Страж порядка»

Соревнованиями военных полицейских России и Ирана открылся конкурс «Страж порядка». Состязания военных полицейских проходят в рамках Армейских Международных игр, в которых принимают участие специалисты из 32 стран мира. В Подмосковье команды военных полицейских России и Ирана в парке «Патриот» показали свои способности.

Профессионалов ждут испытания мастерства на огневом рубеже, при преодолении полосы препятствий, в командной гонке и гонке патрульных нарядов. Впереди – новые этапы, в этом году IV Армейские Международные игры проходят на полигонах семи стран. В России соревнования состоятся в нескольких городах – от Санкт-Петербурга до Новосибирска. Игры продлятся до 6 августа, по их итогам будет вручен кубок победителю и поощрительные призы командам. В рамках Армейских игр на площадках «Патриота» пройдут соревнования по танковому биатлону и конкурс военных поваров «Полевая кухня». С программой можно ознакомиться на официальном сайте соревнований. Открывая конкурс, начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский отметил важность повышения профессионализма военных из стран-участниц соревнований.



