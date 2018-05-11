"Как всегда тронул": Шевчук выставил новый клип в YouTube

Поклонники русского рока не могут нарадоваться новому клипу известной группы. Чтобы снять это видео, лидеру пришлось попасть в отделение полиции.

Сегодня, 1 августа, стало известно о том, что лидер легендарной российской рок-группы «ДДТ» опубликовал на видеохостинге YouTube новый видеоклип на песню «Уездный город». Об этом видео Шевчук рассказал в радиоэфире «Нашего радио».

По словам самого Юрия Шевчука, песня «Уездный город» повествует историю о молодых людях, которые живут в однотипных провинциальных городках. Видеоклип получился соответствующим. По сюжету, молодой солдат приезжает в родной город, где с ним происходит целый ряд приключений, в числе которых драка с сотрудниками полиции, ночь в одном «обезьяннике» с самим Шевчуком и поцелуй русалки.

Интересно, что в новом видео появляются отсылки к легендарному хиту «Что такое осень?».

Поклонники творчества группы пришли в неописуемый восторг.

«Самый настоящий русский рок! Живой!», «Спасибо, Юра! Не перестаешь радовать», «Как всегда тронул», «Лучше всех взятых клипов про девушек и тачки», - писали люди в комментариях.

Напомним, что группа «ДДТ» появилась в конце 1979 года в городе Уфа.