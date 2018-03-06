Сара Коннор появилась на первом промо-кадре нового "Терминатора"

О продолжении истории о легендарном роботе-терминаторе было объявлено еще в прошлом году. Осталось ждать еще как минимум год до показа новой части «Терминатора» в кинотеатрах.

Сегодня был официально опубликован первый промо-кадр из новой части «Терминатора», в котором появится легендарный герой Сара Коннор. Об этом сообщили создатели кинофильма на своей странице в социальной сети Twitter.

Согласно заявлению, в актерском составе появятся такие актрисы, как Наталья Рейес, Маккензи Дэвис и Линда Хэмилтон. Последняя известна своей ролью в качестве Сары Коннор, которая не принимала участия в съмках частей «Терминатора» в течение долгого времени.

На данный момент держатся в секрете название и сюжет нового фильма. Продюсером «Терминатора» станет Джеймс Кемерон, изъявивший желание снять продолжение истории, которая берет свое начало во второй части картины под названием «Судный день».

Главную роль, по традиции, сыграет Арнольд Шварценеггер.

Премьера нового «Терминатора» появится в прокате не раньше осени следующего года.

Напомним, что на счету Джеймса Кемерона создание фильмов, в число которых входит две первые части «Терминатора», «Чужие» и «Титаник».