Куртку Хана Соло выставили на торги в Лондоне

В скором времени пройдет аукцион, на котором планируется продать легендарную куртку Хана Соло из пятого эпизода известнейшей киноэпопеи. Начальная стоимость этого лота превышает миллион долларов.

Сегодня стало известно о выставлении на торги известной куртки популярного кино-героя Хана Соло, появлявшегося в серии фильмов о «Звездных войнах». Об этом сообщает международная вещательная служба BBC.

Согласно сообщению, данная вещь появилась на экранах в пятом эпизоде «Звездных войн», который вышел в 1980 году под названием «Империя наносит ответный удар». Куртку Хана Соло примерил на себя в этом фильме голливудский актер Харрисон Форд.

Начальная стоимость этого элемента верхней одежды выставлена на аукцион в Лондоне с ценником в миллион фунтов стерлингов, что составляет почти полтора миллиона долларов США.

Помимо известной куртки Хана Соло, среди других предложений были замечены шлем имперского штурмовика, который появился в четверном эпизоде одноименной фантастической эпопеи. Его примерная стоимость была оценена в свыше 78 тысяч долларов.

Напомним, что в этом году вышел отдельный фильм, посвященный приключениям Хана Соло и его верного друга Чубакки. Это кинолента получила неоднозначные отзывы кинокритиков и стала одной из лент с наиболее низкими показателями проката.