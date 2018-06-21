Куртку Хана Соло выставили на торги в Лондоне

Сегодня, 18:22 \\ Мозаика

В скором времени пройдет аукцион, на котором планируется продать легендарную куртку Хана Соло из пятого эпизода известнейшей киноэпопеи. Начальная стоимость этого лота превышает миллион долларов.

 Сегодня стало известно о выставлении на торги известной куртки популярного кино-героя Хана Соло, появлявшегося в серии фильмов о «Звездных войнах». Об этом сообщает международная вещательная служба BBC.

Согласно сообщению, данная вещь появилась на экранах в пятом эпизоде «Звездных войн», который вышел в 1980 году под названием «Империя наносит ответный удар». Куртку Хана Соло примерил на себя в этом фильме голливудский актер Харрисон Форд.

Начальная стоимость этого элемента верхней одежды выставлена на аукцион в Лондоне с ценником в миллион фунтов стерлингов, что составляет почти полтора миллиона долларов США.

Помимо известной куртки Хана Соло, среди других предложений были замечены шлем имперского штурмовика, который появился в четверном эпизоде одноименной фантастической эпопеи. Его примерная стоимость была оценена в свыше 78 тысяч долларов.

Напомним, что в этом году вышел отдельный фильм, посвященный приключениям Хана Соло и его верного друга Чубакки. Это кинолента получила неоднозначные отзывы кинокритиков и стала одной из лент с наиболее низкими показателями проката.

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Автор - Кристина Мицкевич
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