«Подайте на вымирание»: В Екатеринбурге появился уличный музыкант-тираннозавр

Сегодня, 18:25 \\ Мозаика

Развлекать жителей города в пешеходном переходе решил «вымерший» музыкант. Вкусы в музыке у него довольно специфичны, говорят очевидцы.

В Екатеринбурге юноша решил подзаработать и сделал это весьма необычным образом. Впервые он появился на одной из станций метрополитена. Уличный артист запоминается в первую очередь благодаря своему необычному виду. Музыкант выступает в костюме тираннозавра и играет на электрогитаре. Не всем его музыка приходится по вкусу, но многие все равно решают «подать на вымирание». Некоторые жители и гости города пожаловались, что готовы всё отдать за встречу с «живым» тираннозавром, но он будто прячется от них.

Подобные костюмы начали набирать популярность по всему миру и стоят относительно недорого в разных интернет-магазинах. Таким образом, в Санкт-Петербурге был замечен красный «динозавр», который носил абсолютно голую девушку по улицам города. В другом российском городе наряд полиции задержал двух людей в костюмах ископаемых и потребовал объяснить, что они делают в ночном парке в таком виде.

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Автор - Марина Фёдорова
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