Жители Москвы выбрали фильм, показывающий лучший образ столицы

Сегодня, 05:30 \\ Мозаика

Создатель «Оттепели» получил балл в ходе голосования жителей Москвы. Он поборется за звание фильма, который наилучшим образом показал образ столицы.

 Сегодня стало известно о том, что кинофильм Валерия Тодоровского «Большой» занял лидирующее место в списке картин, которые лучше всего сформировали образ современной столицы. Об этом сообщается на официальном портале пресс-службы «Москино».

Согласно этому сообщению, фильм Валерия Тодоровского «Большой» занял первое место по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». Это голосование проходило в рамках конкурса на приз мэра столицы, который впервые провели в прошлом году.

Интересно, что в данном голосовании приняли участие свыше семидесяти восьми тысяч человек. Несмотря на факт лидерства «Большого», итоговый финалист будет выбран в ходе голосования специального жюри. Фильм Тодоровского, в свою очередь, получил дополнительный приз своего рода «зрительских симпатий». Создателям лидирующих в этом списке картин будут вручены денежные призы.

Напомним, что Валерий Тодоровский приобрел широкую известность благодаря своим творениям, в список которых входят фильм «Стиляги» и телесериал «Оттепель».

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Автор - Кристина Мицкевич
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