Стала известна причина смерти актрисы "Улиц разбитых фонарей" Людмилы Глуховой

Стало известно, что Людмила Глухова страдала от страшной онкологии, однако причиной смерти послужил вовсе не рак. Как отметил проректор по творческой деятельности ВСГИК Виктор Столбовский, звезда сериалы "Улицы разбитых фонарей" погибла от инсульта.

Как сообщалось буквально недавно, 29 июля скоропостижно ушла из жизни знаменитая актриса Людмила Глухова. Ее друзья, которые скорбят о потери актрисы, сообщили о том, что послужило причиной смерти Глуховой.

Так, по словам Столбовского, Людмила Глухова страдала от рака, однако она не теряла надежды, что сможет победить онкологию. Все же, умерла она вовсе не от рака, отмечается, что 55-летнюю актрису сразил инсульт.

Как рассказал Столбовский, за неделю до своей смерти Глухова стала бабушкой, с внучкой повидаться ей все-таки удалось. Проректор отметил, что смерть актрисы для всех стала неожиданность. Он вспомнил о Глуховой, как о замечательном друге и жизнерадостном человеке.