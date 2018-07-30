На острове Пасхи ввели ограничения для туристов из-за вреда окружающей среде

Об том заявил мэр острова Петро Эдмундса. По его словам, эти меры необходимы, поскольку местные власти крайне бережно относятся к окружающей их природе.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что остров Пасхи не самое популярное и излюбленное место для путешественников. Согласно проведенному анализу около тысячи россиян ежегодно посещают этот курорт. Однако несмотря на это чилийские власти приняли решение ограничить длительность пребывания туристов на острове.

Такой выбор мэр обосновывает необходимостью заботы о местной флоре и фауне. Массовый поток туристов, по его мнению, этому явно не способствует. Он наносит ущерб природе и разрушает культуру. Ограничение ввели с 1 августа. В соответствии с ним нельзя находиться на острове более 30 дней. Раньше этот срок составлял 90 дней. Однако специалисты отмечают, что вряд ли это коснется именно российских туристов. Поскольку в среднем граждане нашей страны остаются на чилийском острове примерно на 2-3 дня. Но помимо длительности пребывания, отдыхающим нужно будет представить документы, подтверждающие бронь в отеле или личное приглашение от жителя Чили.