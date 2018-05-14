Собака похитила камеру у хозяина и сняла свой побег на видео

Сегодня, 15:23 \\ Мозаика

Видео захватывающей погони владелец пса выложил в интернет. Ролик в настоящий момент набрал больше 9,5 миллионов просмотров.

 Один из пользователей социальной сети Reddit, зарегистрированный под ником Carmenlightning поделился видеозаписью, которую сняла его собака. Все дело в том, что пес украл у мужчины камеру GoPro. Собака породы питбуль выхватила устройство у своего хозяина и принялась бегать с ним по саду, ловко изворачиваясь от попыток владельца его поймать. На кадрах видно, как пес, вовлеченный в игру, устремляется прочь от пытающегося догнать его мужчины.

Примечательно, что видео обрело популярность не сразу, а только после того, как его нашел журналист Джон Кристиан. Он тоже пришел в восторг от забавных проделок животного и опубликовал видео на своей странице в Twitter. Пользователи были восхищены питбулем. Некоторые даже пообещали проделать такой же эксперимент со своими домашними любимцами и видеокамерами.

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Автор - Евгения Чернобаб
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