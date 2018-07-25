Жители Приморья жалуются на жуткую вонь и слив фекалий в Японское море

Сегодня, 15:17 \\ Мозаика

Жители Приморья запечатлели на видео, как в Японское море стекаются канализационные отходы. Они также отмечают, что вокруг стоит неимоверная вонь.

 Жители Приморского края сообщили о том, что ужасный запах фекалий омрачает отдых на одном из пляжей около Японского моря. Отдыхающие решили снять на видео, как в Новом мире, ЗАТО Большой Камень, идет слив фекалий в морские воды. Вокруг стоит просто жуткая вонь и отдыхать невозможно, не говоря уже о том, чтобы купаться в море. Кроме того, морская микрофлора также отреагировала на вмешательство в окружающую среду, что только усугубило ситуацию на пляже.

Специалисты, прокомментировав ситуацию, заявили о том, что в таком случае главную опасность для человека представляет бактериологическая среда, особенно, если учесть то, что пляжный сезон в настоящий момент в целом разгаре. Отмечается, что пока власти не отреагировали на происходящее.

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Автор - Наталья Черная
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