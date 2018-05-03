Летящий мост построят в Ростове-на-Дону

Сегодня, 14:02 \\ Мозаика

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что собирается продолжать развивать инфраструктуру на левом берегу Дона после окончания чемпионата мира по футболу. Он заявил, что планируется построить особый "летящий" мост над стадионом Ростов-Арена.

 Глава области сообщил, что хочет начать строительство нового моста. По плану Голубева, он должен будет проходить над благоустроенной набережной на левом берегу Дона, отреставрированной улицей Левобережной и вести к стадиону. Губернатор отметил, что мост будет для удобства пешеходов, чтобы они смогли проще добираться до Ростов-Арены. Василий Голубев рассказал, что даже придумал для нового сооружения название: летящий мост. Однако по проекту мост не будет подводить именно к входу стадиона. Он будет заканчиваться у нового парка.

Напомним, зимой один из жителей донской столицы предлагал улучшить движение на проспекте Михаила Нагибина. Городская автодорога на этом участке знаменита регулярным возникновением огромных пробок, которые блокируют передвижение и вынуждают выбирать другие пути. Инициатор предложил расширить дорожное полотно. Отмечается, что предложение поддержали, но никаких решений по нему пока не принималось.

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Автор - Евгения Чернобаб
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