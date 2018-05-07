В Воркуте мужчина ползком добирался до магазина

Сегодня, 13:41 \\ Мозаика

Очевидец заснял на видео ползущего по земле мужчину. Пользователи соцсетей пришли к выводу, что следовало не снимать на камеру происходящее, а подойти и поинтересоваться, нужна ли ему помощь.

 Житель Воркуты во вторник, 31 июля, встретил на улице странного мужчину, который полз по земле на четвереньках до самого магазина. На кадрах видно, что бритоголовый мужчина медленно передвигается по земле на локтях, затем по-пластунски, а потом также медленно пролез под ограждающей лентой и оперся на колени. Таким образом он добрался до магазина, однако тот оказался закрыт. После неудачи мужчина устроился на ступеньках, обхватил колени и принялся раскачиваться в разные стороны.

Пользователи соцсетей тут же пришли к выводу, что мужчине требовалась помощь, потому очевидцу лучше всего следовало использовать свой телефон не для съемок, а для вызова полиции и скорую. Другие заявили, что ползающий по земле мужчина является наркоманом или алкоголиком, потому что адекватные люди так вести себя не будут.

Многие также предположили, что мужчине просто стало плохо и он хотел доползти до магазина, чтобы попросить о помощи. Все-таки многие заявили о том, что иногда лучше пройти мимо, чем помочь таким людям, ведь можно и пожалеть потом о своей доброте.

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Автор - Наталья Черная
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