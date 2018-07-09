В Казахстане нашли золотые сокровища, принадлежащие к VII веку до нашей эры

Сегодня, 13:38 \\ Мозаика

Археологи проводили раскопки в Тарбагатайских горах, где в могильниках Елеке Сазы нашли 3 тысячи золотых украшений. По словам специалистов, они принадлежали саксам.

 В казахстанских могильниках Елеке Сазы находку экспертов можно со всей уверенностью приравнять к кладу. Археологи отмечают, что поражены отличным качеством найденных сокровищ, учитывая, что они были созданы в VII–VIII веках до н.э. Исследователи нашли несколько серег в виде колокола, украшение на шею, похожее на ожерелье, с драгоценными камнями и иные украшения.

Одна из членов археологической группы Зейнолла Самашева рассказала, что именно, кроме украшений. Она сообщила, что была обнаружена также красивая мужская и женская одежда, предметы посуды, в частности, золотые блюдца, цепи и т.д. При этом учеными были найдены и останки представителей саксонской элиты: несколько наборов костей. Исследователи предполагают, что они могли принадлежать сакским царственным особам. Они отмечают, что возможно все эти вещи были положены в могилу в качестве подношений.

По мнению археологов, точность изготовления сокровищ говорит об очень высоком уровне развития степных народов, что является очень удивительным фактом.

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Автор - Евгения Чернобаб
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