Арья Старк из «Игры престолов» стремительно теряет расположение фанатов

Сегодня, 13:33 \\ Мозаика

Поклонники культового сериала «Игра престолов» уверены, что для Арьи Старк больше не осталось интересных сюжетных ходов, а саму девушку ждёт смерть из-за потери связи с лютоволком.

Арья Старк расположила к себе большое количество фанатов сериала «Игра престолов» ещё со времён первого сезона. Однако поклонники уверены, что сценаристы исчерпали весь потенциал девушки. Сюжетные ходы стали повторятся, а интерес к персонажу стремительно падает. Например, в первом сезоне она пыталась вернуться в Королевскую Гавань, но охранники приняли её за нищенку. В седьмом сезоне на пути в Винтерфелл стражи снова ей не поверили. Арья прогнала лютоволка Нимерию ради её защиты, но поклонники боятся, что из-за этого она теряет свою индивидуальность. «Когда убили волка Робба, погиб и он сам. Тоже самое было и с Риконом. Пока жив Призрак, жив и Джон Старк», - беспокоится о судьбе Арьи один из пользователей сайта Reddit.

Пока остаётся гадать, чем сценаристы культового сериала собираются удивить зрителей. Звезда сериала Мэйси Уильямс на своей странице в социальной сети Instagram поделилась своими впечатлениями от съёмок финального сезона. Исполнительница роли Арьи Старк рассказала, что сюжетные перипетии будут куда серьёзнее, чем поклонники могут себе представить. Программный директор HBO Кейси Блойс недавно заявил, что финальный сезон продлили на 8 серий вместо 6 запланированных. «Игра престолов» вернётся на экраны весной 2019 года.

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Автор - Марина Фёдорова
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