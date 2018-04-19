В России жители смогут покупать еду в рассрочку

Сегодня, 13:10 \\ Мозаика

Интересное нововведение готовит один из российских супермаркетов. Руководство продуктовой сети сообщает, что жители смогут совершать покупку продуктов в рассрочку при помощи специальных карт лояльности.

 Новая услуга должна быть запущена вместе с поддержкой одного из крупнейших банков России. Суть изменений во введении специальной карты. Она позволит зарабатывать бонусы, совершая покупки в обычном режиме, накапливать их, а после – использовать. При этом наличие такой карты позволит потребителям покупать продукты в рассрочку сроком на 3 месяца. И, что важно, без процентов.

Однако несмотря на привлекательность, на первый взгляд, готовящихся изменений эксперты очень скептически оценивают нововведение. Они предостерегают граждан и призывают осторожно отнестись к подобным новшествам. Специалисты уверены, что эта услуга быстро себя изживет, поскольку спрос на нее будет, по их мнению, только у жителей, уровень жизни которых граничит с бедностью. Что касается руководства банка, оно, напротив, убеждено в перспективности проекта. Кроме того, сотрудники государственного учреждения подчеркивают, что вводимая система сочетает в себе и функции карты лояльности, и возможности банковских карт.

Аналитики, в свою очередь, отмечают, что россияне действительно используют безналичный расчет гораздо чаще, поэтому новый механизм может иметь успех.

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Автор - Евгения Чернобаб
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