Стала известна причина "пропажи" солнца в Якутии

Сегодня, 12:27 \\ Мозаика

В Министерстве экологии Якутии поспешили объяснить причину "пропажи" солнца в некоторых регионах. Это произошло из-за того, что в результате лесных пожаров в атмосфере образовался дым, который и ухудшил видимость в некоторых регионах Якутии.

 Как известно, 20 июля в некоторых регионах Якутии на три часа днем стало темно, как ночью. Жители сел, где это произошло, не сообщали о странных запахах гари, но все же темно стало настолько, что пришлось задействовать электрическое освещение. Спустя пару дней у озера Байбал-Кюель нашли многочисленные трупы птиц.

Власти обратились к экологам для того, чтобы они установили причину произошедшего. Тогда сообщалось, что причиной "пропажи" солнца не несколько часов стал холодный фронт. Его принесло ветром из лесных пожаров, что ухудшило видимость, а когда направление ветра изменилось, на улицах вновь стало светло и показалось солнце.

Сейчас эксперты взяли пробы почвы, растений, воды и донных отложений из озера Байбал-Кюель, чтобы проверить мощность гамма-излучений.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Черная
Главное за неделю

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие органы, из-за чего состояние артиста резко ухудшилось.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

На 57-м году жизни умер звезда сериала "Дальнобойщики" Сергей Шеховцов

 О произошедшей трагедии поспешили сообщить представители театра "Современник", в котором...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Жителей Ростова пугают появляющиеся на домах таинственные метки

 Жители Ростова напуганы, ведь они не могут понять, что обозначают эти таинственные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ