Стала известна причина "пропажи" солнца в Якутии

В Министерстве экологии Якутии поспешили объяснить причину "пропажи" солнца в некоторых регионах. Это произошло из-за того, что в результате лесных пожаров в атмосфере образовался дым, который и ухудшил видимость в некоторых регионах Якутии.

Как известно, 20 июля в некоторых регионах Якутии на три часа днем стало темно, как ночью. Жители сел, где это произошло, не сообщали о странных запахах гари, но все же темно стало настолько, что пришлось задействовать электрическое освещение. Спустя пару дней у озера Байбал-Кюель нашли многочисленные трупы птиц.

Власти обратились к экологам для того, чтобы они установили причину произошедшего. Тогда сообщалось, что причиной "пропажи" солнца не несколько часов стал холодный фронт. Его принесло ветром из лесных пожаров, что ухудшило видимость, а когда направление ветра изменилось, на улицах вновь стало светло и показалось солнце.

Сейчас эксперты взяли пробы почвы, растений, воды и донных отложений из озера Байбал-Кюель, чтобы проверить мощность гамма-излучений.