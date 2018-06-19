Реактивный велосипед испытывают жители Петербурга

Сегодня, 12:00 \\ Мозаика

Интересный эксперимент провел житель Северной столицы России. Молодой парень прикрепил к своему велосипеду реактивный двигатель. Испытать изобретение он решил на центральных улицах города.

 Юным изобретателем обзавелся Санкт-Петербург. Неизвестный решил испытать реактивный велосипед на одной из набережных города. Эксперимент прошел успешно, в результате никто из прохожих не пострадал. Каким-либо образом комментировать произошедшее автор новинки отказался. Однако сообщил, что создавать подобные интересные вещицы – его хобби. Да и по профессии он инженер, потому может полностью использовать имеющиеся навыки, чтобы развивать и себя, и мир.

Кадры реактивного велосипеда и молодого изобретателя уже появились в сети. Пользователям пришелся по нраву интересный эксперимент. Многие отметили креатив автора и заявили, что парень изрядно поднял им настроение.

Ранее сообщалось об еще одном талантливом парне по имени Игорь Баронас. Он экспериментирует не со скоростями транспортных средств, а с их внешним видом. Так, им были изобретены около сотни веломобилей, среди которых такие интересные находки, как велосипед-кровать, самый высокий велосипед и т.д.

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Автор - Евгения Чернобаб
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