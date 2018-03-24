В Ростовской области не осталось ни одного чистого водоема

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Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области сообщило, что согласно анализу состояния водной среды в субъекте не осталось ни одного чистого водоема.

 Экологическая проверка прошла в Ростовской области. Ее целью был анализ состояния окружающей среды, в частности, рек и других водоемов, которые есть в субъекте. Результаты проверки не утешительны.

Было установлено, что в Ростове и области не осталось чистых рек, притоков, озер и т.д. Так, по данным специалистов, в Дону в несколько раз вырос уровень загрязнения реки тяжелыми металлами. Кроме того, недалеко от Константиновска также была проверена вода. Согласно анализу увеличилось содержание нефтепродуктов и ртути. Качество воды было определено как «грязная» или «загрязнена». Был проверен и Северный Донец. Концентрация вредных веществ в воде также не особенно отличается, и вода оценена как «грязная». Точно такой же класс качества присвоен притокам Дона, а также некоторым водохранилищам, среди которых и Пролетарское.

В прошлом году похожая проверка проходила на Урале. Тогда по результатам исследования специалисты разрешили купаться только в двух водоемах. Все остальные были признаны непригодными и не соответствующими санитарным нормам. Отмечается, что проверку проходили все 23 водоема Урала, и 21 из них оказались загразненными.

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Автор - Евгения Чернобаб
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