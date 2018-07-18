Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Людмила Глухова скоропостижно скончалась в Санкт-Петербурге

Сегодня, 10:38 \\ Мозаика

О причинах смерти знаменитой актрисы из Бурятии в настоящий момент ничего не известно. Также нет информации о том, где и когда похоронят знаменитую актрису.

 В Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 июля, скоропостижно скончалась актриса Людмила Глухова, которая стала звездой таких знаменитых сериалов, как "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". На момент смерти ей исполнилось всего лишь 55 лет, ее внезапная гибель стала неожиданной для друзей и коллег актрисы.

Примечательно, что о смерти Людмилы Глуховой сообщили в пресс-службе КДЦ "Красногвардейский". По словам представителей центра, Людмила Глухова была весьма талантлива во всем, чем занималась. Она могла не только играть на сцене, но и петь, радуя своего зрителя.

О смерти знаменитой актрисы из Бурятии скорбят коллеги и друзья, зрители запомнили Людмилу Глухову за роли в таких популярных сериалах, как "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".

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Автор - Наталья Черная
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