Бюджетный вариант: в Астрахани появились антикризисные качели

Сегодня, 09:55 \\ Мозаика

В сети появился снимок необычных качелей, которые появились в одном из дворов Астрахани. Жителей очень привлек проявленный креатив.

 Вчера вечером было сделано фото в одном из самых обычных дворов Астрахани. Однако предмет, который запечатлели на снимке очевидцы отнюдь не обычный. Горожане зафиксировали интересное изобретение, авторами которого, предположительно, являются жители окрестных домов. На фото изображены качели. Вот только они отличаются от традиционных детских развлечений. Скорее всего, на месте, где ранее располагались стандартные качели, теперь прикреплен деревянный поддон. Он привязан к железным опорам чем-то вроде веревки с четырех сторон. Закреплено деревянное сооружение не лучшим образом, однако, все же лучше, чем пустующее место.

Пользователи социальных сетей оценили креатив горожан. Одни отметили, что это очень «бюджетный вариант». Другие обратили внимание, что некому даже ремонтировать детские площадки, так ребятам самим приходится проявлять смекалку и находчивость. Некоторые уверены, что авторами ремонта являются взрослые, хотя другие указывают, что вряд ли бы родители создали такую непрочную конструкцию. Многие надеются, что это творение не плод работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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Автор - Евгения Чернобаб
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