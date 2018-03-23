Кот-путешественник из Нижнего Новгорода стал любимцем социальных сетей

Кот по кличке Мякиш стал настоящей звездой интернета. У него есть своя страничка в социальной сети "ВКонтакте", где кот рассказывает, как с хозяйкой исследует мир.

Привычная жизнь домашних животных, которая проходит на диване, совсем не привлекла кота из Нижнего Новгорода. Его хозяйка Анжелика решила устроить своему любимцу очень насыщенную приключениями жизнь. Хотя еще неизвестно, чья это была инициатива. Владелица Мякиша рассказывает, что он всегда просит взять его с собой, как только увидит, что хозяйка собралась уходить. Поэтому каждый вечер после работы Анжелика с Мякишем выходят на прогулку. Животное делится событиями из своей жизни на личной страничке в социальной сети. У него есть даже 47 друзей.

В отличие от многих котов питомец Анжелики очень любит выходить на улицу. Причем его прогулки проходят весьма активно: он лазает по деревьям, гоняет дворовых собак и птиц. Причем Мякишу совсем неважно, какая на улице погода. Он готов к приключениям и в дождь, и в снег. Хозяйка рассказывает, что иногда они гуляют около полутора часов, пока коту не надоест, и он не побежит домой. Удивительно, но по рассказам владелицы, животное, в отличие от своих собратьев, очень любит ездить на транспорте. Причем кот чувствует себя прекрасно как в автобусе, так и на мотоцикле. Особенно нравятся питомцу поездки в лес. Анжелика сообщила, что пока их путешествия происходят только внутри страны. Однако они планируют приобрести дом на колесах, чтобы выезжать за границу и брать с собой Мякиша.