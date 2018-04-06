Замок из "Игры престолов" продают в Ирландии по цене лондонской усадьбы

Сегодня, 09:03 \\ Мозаика

Именно здесь по сюжету знаменитого сериала состоялась казнь Рикарда Карстарка. Об этом пишет ресурс Travel and Leisure.

 Старинный замок 19 века расположен на севере Ирландии. До 1921 он принадлежал графам Госфордам. После Второй мировой войны здание превратили в гостиницу. Особую популярность место приобрело благодаря эпизоду из "Игры престолов", в котором он воплотил замок Кархолд. С тех пор сюда нередко приезжают фанаты сериала.

Теперь же владельцы продают часть замкового комплекса по цене в 656 тысяч долларов. Он включает в себя шесть больших квартир на несколько этажей с каминами и сводчатыми потолками. Аналитики Travel and Leisure отмечают, что за указанную цену можно приобрести хорошую лондонскую усадьбу. В то же время замок оказался дешевле, чем дома в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее директор телеканала HBO Кейси Блойс объявил о выходе финального сезона сериала "Игры престолов". Развязку сюжета покажут в шести эпизодах, которые выйдут в начале 2019 года.

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Автор - Александр Лубяной
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