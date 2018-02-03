Золотая дорога: Новая трасса до Сочи обойдется России в 1,2 триллиона рублей

Ее предлагают построить вместо уже существующей трассы А147 Джубга – Сочи. Старая дорога длиной в 170 километров представляет собой горный серпантин, некоторые места которого очень узкие и опасные.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на трех чиновников, в России может появиться новая трасса. Однако, эта дорога будет весьма затратной, для страны она обойдется в 1,2 триллиона рублей. Вместо двухполосной горной трассы до Сочи чиновники предлагают создать скоростную автодорогу на четыре полосы.

Так, нынешняя трасса имеет длину в 170 километров, а новая дорога может растянуться на 119,5 километров. Однако, по новой трассе проехать можно будет гораздо быстрее. Если по горному серпантину автомобилистам приходится ехать минимум 4 часа, то по новой четырехполосной трассе езда составит не больше 1 часа. Ее предлагают проложить в обход населенных пунктов, а проезд для автомобилей там может быть бесплатным.

Строительство «золотой» дороги обсуждается в Правительстве и Администрации Президента уже больше года – с весны 2017 года. Основным аспектом для данной трассы является цена, которую многие в Сети уже назвали «золотой» из-за дороговизны. Предполагается, что затраты на строительство новой дороги не лягут на бюджет Краснодарского края.

Финансированием «золотой» трассы, предполагают чиновники, будет заниматься еще не созданный Фонд развития и государство в сотрудничестве с частными компаниями. Так, новая дорога до Сочи обойдется России в 1,2 триллиона рублей, но эта сумма может быть сложена не только из средств госказны. Дороговизна проекта «тормозит» процесс решения о строительстве дороги. Первыми будут рассмотрены другие инфраструктурные проекты, а лишь потом политики России оценят перспективность и необходимость создания новой трассы до Сочи.