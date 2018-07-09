Жительница Тулы обнаружила в банке консервов "морскую тварь"

Сегодня, 19:45 \\ Мозаика

Жительница Тулы была шокирована тем, что увидела в банке консервов. По словам женщины, покупку она совершила в ТЦ "Дружба".

 Жительница Тулы опубликовала в соцсети фотографию "морской твари", которую она обнаружила в банке консервированной тюльки. По словам женщины, она хотела побаловать себя рыбкой и зашла в ТЦ "Дружба" на улице М. Горького. Дома она открыла консервы и едва не упала в обморок от увиденного.

Так, в банке она нашла некого "мостра", который по своему внешнему виду напоминал головастика. Женщина отметила, что после встречи с "морской тварью" у нее пропало желание есть рыбку. К своему посту она также прикрепила снимок "монстра", поинтересовавшись у пользователей, чтобы это могло быть.

Пользователи тут же предположили, что женщина увидела рыбку-бычка или головастика. Другие пошутили, что она же приобретала морепродукты, что ей и предоставили.

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Автор - Наталья Черная
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