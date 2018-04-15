Конкурс "Мисс Вселенная" пройдет в Таиланде в 2018 году

Очередной конкурс красоты пройдет в последнем месяце этого года в городе Бангкок. Власти королевства уже успели прокомментировать эту новость.

Сегодня стало известно о том, что ежегодный международный конкурс красоты «Мисс Вселенная-2018» пройдет в городе Бангкок, Таиланд. Мероприятие состоится в середине декабря. Об этом сообщает местная газета Bangkok Post. Согласно данному сообщению, организаторами конкурса было объявлено о проведении мероприятия, которое в этом году станет шестьдесят седьмым по счету, 17 декабря в комплексе Impact Arena.

Правительство королевства, в свою очередь, уже высказало положительные комментарии по поводу проведения этого конкурса, поскольку он сможет помочь увеличить приток туристов на территории Таиланда. Более того, у туристов появится возможность поподробнее узнать об истории страны и ее главных достопримечательностей.

Напомним, что конкурс «Мисс Вселенная» впервые был проведен в Соединенных Штатах Америки. Победительницей стала юная Арми Куусела из Финляндии, которая была коронирована венчальной тиарой династии Романовых.

Первой россиянкой, победившей в этом конкурсе, стала Оксана Федорова в 2002 году.

В 2018 Российскую Федерацию будет представлять «Мисс Россия- 2018» Юлия Полячихина.