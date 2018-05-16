"Просто дерево": Под Ярославлем дети нарисовали на асфальте гигантский член

Сегодня, 15:26 \\ Мозаика

Отмечается, что детишки в свою защиту стали объяснять "испорченным" взрослым, что просто пытались изобразить дерево. Взрослые этого не поняли и заставили юных художников стирать свое творение.

 Как стало известно, буквально недавно под Ярославлем произошел довольно комический инцидент. Так, в одном из дворов Ростова Великого мальчики и девочки разных возрастов рисовали на асфальте разноцветными мелками и то, что у них получилось в итоге, возмутило соседей. Отмечается, что одна из женщин после увиденного выскочила на улицу и стала кричать на ребят, требуя, чтобы они немедленно стерли появившийся во дворе гигантский мужской половой орган. Она заставила юных художников взять ветки и любым способом удалить с асфальта огромный член.

 Очевидцы сообщают, что женщина так кричала и возмущалась, что ей едва не стало плохо. Стоит отметить, что дети захотели оправдаться перед "испорченными" взрослыми и заявили, что просто рисовали дерево, однако не знают, почему в результате вышло нечто иное.

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Автор - Наталья Черная
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