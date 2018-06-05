В Челябинской области археологи обнаружили отлично сохранившуюся древнюю пряжку, относящуюся к X веку

Сегодня, 15:13 \\ Мозаика

Сегодня в Кунашакском районе специалисты обнаружили древнее захоронение, в котором находились пряжка с позолотой, кости ног лошади, узда, стремена.

 На берегу озера Уелги в Челябинской области при проведении раскопок археологи нашли представляющее интерес захоронение. Как сообщил доктор исторических наук, профессор ЮУрГУ Сергей Боталов, который руководил работами, находка очень важна. Она доказывает, что именно в этом месте зарождались будущие народности. Среди них, по словам профессора, и татары, и казахи, и т.д.

В связи с этим утверждением археолог уверен, найденные древние предметы, относящиеся к X веку, можно считать ключевыми историческими атрибутами, которые позволяют заглянуть вглубь веков и подлинно установить интереснейшие факты. Руководитель раскопок убежден, что находка доказывает: именно это место стало отправной точкой для будущих башкир и венгров.

Отмечается, что это далеко не первый сезон раскопок около озера Уелги. Более того, специалисты утверждают, что в этом году исполняется уже 10 лет с момента начала изучения этой территории. И каждый год археологи находят все новые древние элементы, которые приоткрывают завесу времени и дают ответы на некоторые вопросы.

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Автор - Евгения Чернобаб
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