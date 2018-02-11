Meizu пригласила СМИ на презентацию, прислав им кусок мяса, шампунь и нож

Компания Meizu привлекла всеобщее внимание еще до самой презентации гаджетов. Руководство креативно подошло к оформлению приглашения журналистов, отправив в посылке кусок говядины, нож и шампунь.

Разработчики решили намекнуть на изменения необычным способом. Вместо того чтобы анонсировать, что из себя будет представлять новый гаджет, который компания будет представлять, она решила ограничиться загадкой. Как обычно, пригласив на мероприятие журналистов, руководство Meizu удалось удивить. К посылке прилагалась записка, где компания оставила рекомендацию «помыть челку». Очевидно, эту манипуляцию нужно выполнить тем самым присланным шампунем.

Особо сообразительные сразу подметили, что это не просто ради того, чтобы вызвать ажиотаж. Посылка содержит несколько подсказок о том, что изменится в новом флагмане. Так, некоторые предположили, что шампунь говорит о том, что одна из моделей «лишится челки», то есть выйдет с улучшенным вырезом. Правда, что подразумевают создатели под говядиной, пока неясно. Отмечается, что мясо с ножом упакованы в коробку, которая предназначена для демонстрации новинок.

Презентации планировались на 30 июля и 8 августа. Компания должна представить новую модель мобильного телефона Meizu 16.