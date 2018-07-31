Стала известна причина смерти актрисы Натальи Кузнецовой

Отмечается, что актриса попала в больницу с онкологическим заболеванием. Болезнь забрала ее в субботу, 28 июля.

Буквально недавно СМИ сообщили о смерти знаменитой актрисы Натальи Кузнецовой, которая известна по своей роли в фильме "Жуков". Стало известно о причинах гибели актрисы, отмечается, что 17 июля ее доставили в терапевтическое отделение 50-й больницы в Москве с раком, который уже достиг своей последней стадии. Там она провела некоторое время, а затем Кузнецову перевели в общую реанимацию, где она умерла 28 июля.

Напомним, что ранее коллеги Кузнецовой рассказали о том, что они даже и не подозревали о ее болезни, актриса работала практически до самой смерти. Также СМИ отмечали, что погибшую 55-летнюю Наталью Кузнецову похоронят на Митинском кладбище, а церемония прощания состоится в среду, 1 августа, в Боткинской больнице.