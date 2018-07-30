Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с актером сериала "Дальнобойщики"

Сегодня, 10:19 \\ Мозаика

Ранее сообщалось о том, что Сергей Шеховцов будет похоронен у себя на родине, в Краснодарском крае. Прах скоропостижно скончавшегося актера увезут в станицу Спокойная.

 Стало известно, где и когда фанаты смогут проститься со своим кумиром. СМИ сообщили о том, что церемония прощания со звездой сериалов "Дальнобойщики" и "Солдаты" состоится во вторник, 31 июля. Всех, кто хочет проститься со знаменитым актером театра и кино, ровно в 16:00 по московскому времени приглашают в театр "Современник" в Москве, где на Другой сцене можно будет почтить память погибшего.

Напомним, о смерти Сергей Шеховцова стало известно в понедельник, 30 июля. Он вышел прогуляться вместе с собакой, а затем у него внезапно остановилось сердце. У погибшего актера осталась жена и двое детей.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Черная
Главное за неделю

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие органы, из-за чего состояние артиста резко ухудшилось.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

На 57-м году жизни умер звезда сериала "Дальнобойщики" Сергей Шеховцов

 О произошедшей трагедии поспешили сообщить представители театра "Современник", в котором...

Организаторов сегодняшнего митинга против пенсионной реформы до суда отпустили домой

Сегодня в Москве состоялся очередной митинг, посвящённый нашумевшей пенсионной реформе....

Жителей Ростова пугают появляющиеся на домах таинственные метки

 Жители Ростова напуганы, ведь они не могут понять, что обозначают эти таинственные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ