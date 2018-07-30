Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с актером сериала "Дальнобойщики"

Ранее сообщалось о том, что Сергей Шеховцов будет похоронен у себя на родине, в Краснодарском крае. Прах скоропостижно скончавшегося актера увезут в станицу Спокойная.

Стало известно, где и когда фанаты смогут проститься со своим кумиром. СМИ сообщили о том, что церемония прощания со звездой сериалов "Дальнобойщики" и "Солдаты" состоится во вторник, 31 июля. Всех, кто хочет проститься со знаменитым актером театра и кино, ровно в 16:00 по московскому времени приглашают в театр "Современник" в Москве, где на Другой сцене можно будет почтить память погибшего.

Напомним, о смерти Сергей Шеховцова стало известно в понедельник, 30 июля. Он вышел прогуляться вместе с собакой, а затем у него внезапно остановилось сердце. У погибшего актера осталась жена и двое детей.