Стало известно, где похоронят погибшего актера сериала "Дальнобойщики" Сергея Шеховцова

Сегодня, 18:19 \\ Мозаика

СМИ стало известно о том, где состоятся похороны погибшего 56-летнего актера сериала "Дальнобойщики" Сергея Шеховцова. Напомним, что актер умер во время прогулки с собакой от остановки сердца.

 О том, где похоронят Шеховцова, сообщила близка подруга семьи актера Мария Селянская. Так, она рассказала, что погибший актер упокоится у себя на родине в Краснодарском крае, куда увезут его прах. Дата, когда будет похоронен Шеховцов, не сообщается.

Сразу же после того, как стало известно о смерти звезды сериала "Дальнобойщики", коллеги решили вспомнить о последних днях его жизни. Актриса Мария Селянская рассказала о том, что Шеховцов был ее близким товарищем, а с его женой она и вовсе словно сестры. Она отметила, что ей сложно говорить об актере, так как до сих пор стоит ком в горле.

Высказаться решил телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян. Он рассказал, что актер талантливым артистом и юмористом. Перед смертью в его жизни только началось все налаживаться и добавил, чтобы земля ему была пухом.

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Автор - Наталья Черная
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