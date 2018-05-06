В Ростове подросток просит милостыню, потому что ему "в кайф"

Сегодня, 17:19 \\ Мозаика

Сообщается, что мужчина оказался в шоке от ответа подростка. Многие в соцсетях заметили, что молодежи в настоящее время должно быть "в кайф" работать, а не побираться.

 Буквально недавно житель Ростова пожаловался на то, что его возмутило поведение одного из подростков, который просил милостыню в подземном переходе на Нагибина у ТЦ "Горизонт". Мужчина рассказал, что его внимание привлек довольно прилично одетый молодой парень, в ногах у которого стояла банка для денег.

Ростовчанин подошел к нему и поинтересовался, голодает подросток или нет, на что тот ответил отрицательно. Побеседовав с попрошайком, мужчина выяснил, что ему просто "в кайф" собирать деньги с прохожих, хотя на самом деле он ни в чем не нуждается. Такой ответ возмутил ростовчанина и он поспешил пристыдить подростка, отметив, что ему должно быть стыдно попрошайничать, когда у него здоровы руки и ноги, есть родители, он не голодает и может пойти подрабатывать. Подросток растерялся и ушел со своего места, оставив мужчину в недоумении.

По его словам, он перестал понимать молодежь, ведь парни и девушки уже в 13-14 лет могут пойти хотя бы раздавать листовки для того, чтобы иметь собственные карманные деньги помимо тех, что выдают родители. Вместо этого они "кайфуют" от того, что выпрашивают деньги у посторонних людей, при этом позоря своих родителей.

Возмущенного ростовчанина поддержали в соцсетях, отметив, что лучше бы подростку было "в кайф" работать, а не просить милостыню и деградировать.

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Автор - Наталья Черная
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