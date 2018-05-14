На 57-м году жизни умер звезда сериала "Дальнобойщики" Сергей Шеховцов

О произошедшей трагедии поспешили сообщить представители театра "Современник", в котором долгое время трудился погибший актер. Они также рассказали о причинах смерти актера.

В понедельник, 30 июля, стало известна печальная новость о том, что на 57-м году жизни умер знаменитый актер театра и кино Сергей Шеховцов. Как сообщает театр "Современник", звезда сериала "Дальнобойщики" вышел прогуляться со своей собакой, когда внезапно у него произошла остановка сердца. В театре также отметили, что Шеховцов ушел из жизни довольно легко и не страдал, однако сейчас его коллегам по сцене тяжело пережить утрату.

Представители театра вспомнили о работе с погибшим актером, при этом отметив, что его роль в спектаклях всегда была заметной и невероятно важной. Пока остается неизвестным, где и когда похоронят Шеховцова, также в театре отметили, что позже сообщат о дате и времени прощания со знаменитым артистом.