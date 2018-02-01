Житель Пензы заметил НЛО над городом

Сегодня, 15:48 \\ Мозаика

Житель Пензы сообщает о том, что над городом была замечена инопланетная активность. По его словам, с НЛО он сталкивается уже не в первый раз.

 Как стало известно, житель Пензы на своей странице в соцсети опубликовал пар снимков, на которых, по его словам, запечатлены летающие корабли пришельцев. НЛО появилось в темное время суток, передвигалось оно преимущественно рывками и постоянно меняло скорость. Примечательно, что загадочный объект летел по небу зигзагообразно, привлекая к себе внимание.

 Житель Пензы точно не уверен, что увидел НЛО, уфологи пока также не комментируют увиденное. Очевидец также рассказал о том, что это не первый раз, когда он замечает НЛО над городом. По его словам, в прошлый раз летающий объект перемещался по небу подобным образом.

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Автор - Наталья Черная
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