Житель Пензы заметил НЛО над городом

Житель Пензы сообщает о том, что над городом была замечена инопланетная активность. По его словам, с НЛО он сталкивается уже не в первый раз.

Как стало известно, житель Пензы на своей странице в соцсети опубликовал пар снимков, на которых, по его словам, запечатлены летающие корабли пришельцев. НЛО появилось в темное время суток, передвигалось оно преимущественно рывками и постоянно меняло скорость. Примечательно, что загадочный объект летел по небу зигзагообразно, привлекая к себе внимание.

Житель Пензы точно не уверен, что увидел НЛО, уфологи пока также не комментируют увиденное. Очевидец также рассказал о том, что это не первый раз, когда он замечает НЛО над городом. По его словам, в прошлый раз летающий объект перемещался по небу подобным образом.