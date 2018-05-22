Страшные пауки и летучие мыши атаковали жителей Новосибирска

Сегодня, 15:07 \\ Мозаика

Жители Новосибирска рассказали о том, что дома у себя обнаружили страшное насекомое, размером с ладонь. Своей находкой они тут же решили поделиться в соцсети.

 Как стало известно, незваный гость заполз в квартиру в воскресенье, 29 июля. Паука обнаружили сидящим на стене, оказалось, что его размер составлял примерно с мужскую ладонь. Многие тут же предположили, что к новосибирцам забрался тарантул, однако другие заметили сходство с домовым пауком.

Одна из пользовательниц отметила, что если жителям удалось все-таки найти домового паука, то он не представляет опасности для человека, однако может сильно укусить. Многие даже пошутили по поводу того, что после такой находки сразу бы поспешили покинуть Землю.

Другие решили поддержать автора поста и рассказали, что к ним в этот же день залетела летучая мышь, которая вызвала у многих умиление. Они отмечали, что теперь у владельцев квартиры появился домашний питомец, за которым следует хорошо ухаживать. Многие рассказали о своем опыте столкновения с летучими мышами.

Пользователи соцсетей также удивились, что Новосибирск атакуют пауки и летучие мыши, потому призвали всех плотнее закрывать окна, чтобы не увидеть у себя в квартире незваных гостей.

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Автор - Наталья Черная
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