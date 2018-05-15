"Полный кайф": Украинский блогер в восторге от Крымского моста

Сегодня, 14:23 \\ Мозаика

По словам украинского адвоката и блогера, она признала, что ошибалась, когда заявляла о том, что Крымский мост никогда не построят. Теперь же она в восторге от величественной переправы и рада за своих земляков.

 Многие в Украине критикуют Крымский мост, заявляя о том, что переправа в скором времени обвалится, мешает следованию кораблей и так далее. Татьяна Монтян решила прокатиться по переправе через Керченский пролив и оказалась в полном восторге. По ее словам, она раньше не верила в то, что мост на самом деле будет построен, однако теперь готова взять свои слова обратно.

Монтян считает, что Путин "поставил абсолютно все на этот проект и не прогадал". По словам украинского блогера, переправа является мощнейшим инфраструктурным проектом, который способен поразить воображение любого человека. Монтян отметила, что Украине на самом деле "крыть нечем", ведь Крымский мост прекрасен и он по-прежнему стоит.

Украинка отметила, что когда строители закончат возводить железнодорожную часть моста, а также построят трассу "Таврида", будет "полный кайф".

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Автор - Наталья Черная
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