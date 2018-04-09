Жители Пензы удивлены странными SMS, которые приходят на приеме у врача

Жители Пензы удивлены нововведением в поликлиниках. Как только они приходят на прием к врачу, им на телефон приходят странные SMS с кодом активации.

Как рассказали пациенты больницы 12 в Пензе, в поликлинике ввели электронные карточки, однако для того, чтобы врач мог войти в нее, ему требуется код активации. Так, как только пациент первый раз обращается в поликлинику за помощью, его просят показать номер телефона, после чего его вбивают в базу и приходит код активации. Только после этого пациент может попасть на прием к врачу.

Пензенцы удивлены таким нововведением, отметив, что с подобным они не сталкивались не в одной из поликлиник. В Минздраве пояснили, что речь идет о медицинской информационной системе, благодаря которой вся медицинская документация будет вестись в электронном виде. Вся информация о помощи, которая оказывалась пациенту, будет вноситься в электронную медицинскую карту. С каждым новым обращением пациента она обновляется, однако для того, чтобы врач в нее вошел, требуется код активации.

Отмечается, что система также будет напоминать пациенту о записи на прием. В скором времени данную систему внедрят во все больницы, но примечательно то, что врачи также будут оставлять отметки и заболеваниях пациента в бумажных картах.