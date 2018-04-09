Жители Пензы удивлены странными SMS, которые приходят на приеме у врача

Сегодня, 13:42 \\ Мозаика

Жители Пензы удивлены нововведением в поликлиниках. Как только они приходят на прием к врачу, им на телефон приходят странные SMS с кодом активации.

 Как рассказали пациенты больницы 12 в Пензе, в поликлинике ввели электронные карточки, однако для того, чтобы врач мог войти в нее, ему требуется код активации. Так, как только пациент первый раз обращается в поликлинику за помощью, его просят показать номер телефона, после чего его вбивают в базу и приходит код активации. Только после этого пациент может попасть на прием к врачу.

Пензенцы удивлены таким нововведением, отметив, что с подобным они не сталкивались не в одной из поликлиник. В Минздраве пояснили, что речь идет о медицинской информационной системе, благодаря которой вся медицинская документация будет вестись в электронном виде. Вся информация о помощи, которая оказывалась пациенту, будет вноситься в электронную медицинскую карту. С каждым новым обращением пациента она обновляется, однако для того, чтобы врач в нее вошел, требуется код активации.

Отмечается, что система также будет напоминать пациенту о записи на прием. В скором времени данную систему внедрят во все больницы, но примечательно то, что врачи также будут оставлять отметки и заболеваниях пациента в бумажных картах.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Черная
Главное за неделю

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие органы, из-за чего состояние артиста резко ухудшилось.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Жителей Ростова пугают появляющиеся на домах таинственные метки

 Жители Ростова напуганы, ведь они не могут понять, что обозначают эти таинственные...

Организаторов сегодняшнего митинга против пенсионной реформы до суда отпустили домой

Сегодня в Москве состоялся очередной митинг, посвящённый нашумевшей пенсионной реформе....

Жители Ростова возмущены новыми квитанциями с увеличенным тарифом на газ

 Стоит отметить, что многих жителей Ростова вовсе не удивило повышение цен на газ. Они...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ