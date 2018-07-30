Семьи с инвалидами теперь освобождены от взносов за капитальный ремонт

Владимир Путин подписал новый закон, согласно которому семьи, в которых есть инвалиды, могут не платить взносы на капитальный ремонт.

Региональные власти теперь смогут расширить список льготников по уплате взносов на капремонт. Согласно принятому нормативному правовому акту пенсионеры, достигшие 70 лет, проживающие вместе с инвалидами первой и второй групп, могут получить компенсацию расходов. Так, в законе указано, что граждане в возрасте от 70 до 80 лет смогут рассчитывать на льготу в размере 50%, а старше 80 лет – 100%.

До принятия закона в список льготников входили пенсионеры, проживающие с неработающими гражданами пенсионного возраста, а также одинокие люди.

Инициаторами изменений в Жилищный кодекс были член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, а также Законодательное собрание Ростовской области. Они обосновывали необходимость расширения списка льготников тем, что условия жизни пенсионеров, живущих с инвалидами и граждан, проживающих с неработающими гражданами, достигшими пенсионного возраста, практически одинаковы. И, по их мнению, недопустимо в таком случае предоставлять льготы только неработающим пенсионерам. Поэтому ими было высказано предложение уравнять в правах на предоставление льготы эти группы населения, которое было поддержано и, в конечном итоге, принято.