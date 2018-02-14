В Ярославской области антивандальные урны разгромили за пять дней

Сегодня, 11:59 \\ Мозаика

Буквально недавно в Рыбинске Ярославской области установили антивандальнные урны, которые полностью выполнены из камня. Администрация города предположила, что с таким урнами вандалы вряд ли смогут справиться, однако оказалось, что это не так.

 В социальных сетях сообщили о том, что антивандальные каменные урны на Волжской набережной в Рыбинске разгромили за пять дней. Примечательно, что когда администрация их устанавливала, то сообщала, что антивандальные урны весят более 70 килограммов, потому попытки что-то с ними сделать существенно сократятся.

Несмотря на это, вандалы из Рыбинска решили доказать обратное. Так, прямо на набережной обнаружили разбитую на две части урну. Каким образом и кто разбил антивандальную урну до сих пор выясняется.

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Автор - Наталья Черная
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