В лесу Ярославля нашли необычный вигвам

Сегодня, 11:08 \\ Мозаика

Жители Ярославля предположили, что в этом вигваме проводятся некие собрания, так как на стене написан какой-то сайт и номер телефона. Другие же заметили, что в лесу могут собираться сатанисты.

 Как стало известно, жители Ярославля отправились отдохнуть на Прусовские карьеры и нашли там довольно необычный шалаш, который стоял прямо посреди леса. Любопытные горожане забрались внутрь шалаша и заметили там импровизированные диванчики, полы были покрыты коврами, а посреди вигвама находился костер.

Жители отмечают, что шалаш могли построить специально для проведения каких-то собраний, ведь на стене был написан сайт и номер телефона. Другие же пользователи пришли к выводу, что в лесу могли собираться сатанисты и просили всех быть осторожными.

Пользователи соцсетей также сообщают о том, что вигвам в лесу на Прусовских карьерах появился уже давно, просто раньше его никто не видел.

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Автор - Наталья Черная
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