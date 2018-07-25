В лесу Ярославля нашли необычный вигвам

Жители Ярославля предположили, что в этом вигваме проводятся некие собрания, так как на стене написан какой-то сайт и номер телефона. Другие же заметили, что в лесу могут собираться сатанисты.

Как стало известно, жители Ярославля отправились отдохнуть на Прусовские карьеры и нашли там довольно необычный шалаш, который стоял прямо посреди леса. Любопытные горожане забрались внутрь шалаша и заметили там импровизированные диванчики, полы были покрыты коврами, а посреди вигвама находился костер.

Жители отмечают, что шалаш могли построить специально для проведения каких-то собраний, ведь на стене был написан сайт и номер телефона. Другие же пользователи пришли к выводу, что в лесу могли собираться сатанисты и просили всех быть осторожными.

Пользователи соцсетей также сообщают о том, что вигвам в лесу на Прусовских карьерах появился уже давно, просто раньше его никто не видел.