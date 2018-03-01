В Таганроге креативный шлагбаум создан женскими руками

Интересная находка была обнаружена на знаменитом переезде, где для перевода стрелок локомотивы перекрывают улицу Дзержинского. Шлагбаум двигает женская сила.

Автомобилисты Ростовской области вчера вечером стали свидетелями интересного события. На переезде, знаменитом тем, что по улице часто двигаются поезда «Тагмета», появился новый шлагбаум. Локомотивы выезжают на дорогу, поскольку необходимо блокировать улицу. Тем не менее, безопасность машин, двигающихся по трассе, обеспечивал самый обычный автоматический шлагбаум. Однако он сломался. Представители дорожной службы придумали очень необычную замену. Теперь в движение сломанное устройство приводится женщиной. Она самостоятельно удерживает шлагбаум, открывая автомобилям путь. Через определенные заданные промежутки женщина выходит на дорогу и своими руками поднимает механизм.

Снимки и видеоролики с популярного перекрестка уже заполонили интернет. Активные пользователи социальных сетей тут же принялись комментировать новшество Таганрога. Сам автор назвал шлагбаум «креативным». Некоторые свидетели задаются вопросом, продержит ли работница устройство до следующего поезда. Другие комментируют, что скорее всего он подпирается чем-то вроде кирпича, поскольку поломки происходят довольно часто.