Борисов: Россия разработает новый сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 "Руслан"

По словам Борисова, Ан-124 "Руслан" может еще летать вплоть до 2050 года, если провести капитальный ремонт. Несмотря на это, уже в скором времени его планируют заменить.

Буквально недавно вице-премьер России Юрий Борисов сообщил о том, что специалисты РФ готовятся до 2027 года начать проектировать и разрабатывать новый сверхтяжелый самолет, который полностью сможет заменить Ан-124 "Руслан".

В то же время Борисов отмечает, что еще вплоть до 2050 года на Ан-124, которые имеются в распоряжении России, можно летать, однако придется провести капитальный ремонт. По его словам, следует, в первую очередь, провести серьезную модернизацию кабины, поменять БРЭУ, а также решить проблему с двигателем Д-18. Только после этого можно будет считать, что самолет сможет летать еще долгие годы.

Несмотря на это Борисов отмечает, что проект разработки нового сверхтяжелого самолета уже был внесен в государственную программу вооружений до 2027 года.