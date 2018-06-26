Борисов: Россия разработает новый сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 "Руслан"

Сегодня, 10:04 \\ Мозаика

По словам Борисова, Ан-124 "Руслан" может еще летать вплоть до 2050 года, если провести капитальный ремонт. Несмотря на это, уже в скором времени его планируют заменить.

 Буквально недавно вице-премьер России Юрий Борисов сообщил о том, что специалисты РФ готовятся до 2027 года начать проектировать и разрабатывать новый сверхтяжелый самолет, который полностью сможет заменить Ан-124 "Руслан".

В то же время Борисов отмечает, что еще вплоть до 2050 года на Ан-124, которые имеются в распоряжении России, можно летать, однако придется провести капитальный ремонт. По его словам, следует, в первую очередь, провести серьезную модернизацию кабины, поменять БРЭУ, а также решить проблему с двигателем Д-18. Только после этого можно будет считать, что самолет сможет летать еще долгие годы.

Несмотря на это Борисов отмечает, что проект разработки нового сверхтяжелого самолета уже был внесен в государственную программу вооружений до 2027 года.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Черная
Главное за неделю

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие органы, из-за чего состояние артиста резко ухудшилось.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Жители Ростова возмущены новыми квитанциями с увеличенным тарифом на газ

 Стоит отметить, что многих жителей Ростова вовсе не удивило повышение цен на газ. Они...

Организаторов сегодняшнего митинга против пенсионной реформы до суда отпустили домой

Сегодня в Москве состоялся очередной митинг, посвящённый нашумевшей пенсионной реформе....

Мария Захарова продолжает "зажигать" в Баку

 Официальный представитель МИД продолжает наслаждаться отдыхом в Баку. На этот раз...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ