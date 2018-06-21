Новое средство от жары развеселило жителей Приморья

Во Владивостоке местные жители спасаются от летней жары, кто как может. Иногда способы очень изобретательны.

Нынешнее лето славится высокими показателями на столбиках термометров по всему миру. Многие страны страдают от аномально высоких температур, которые никогда раньше не наблюдались в тех или иных местностях. Вследствие этого люди ищут новые эффективные способы спасения от летней жары, прибегая иногда к очень необычным способам.

Так, удивила всех жительница Приморья. Странный головной убор обнаружили горожане, которые ехали с женщиной в общественном транспорте. Очевидцы сделали фотографию бабушки, на голове которой красовался капустный лист. Интересный элемент гардероба настолько позабавил жителей, что они решили моментально поделиться им в социальных сетях. Пользователям новинка тоже пришлась по душе. Одни начали утверждать, что это такое народное средство от жары. Другие принялись сравнивать новинку с изобретениями Илона Маска.

Не только во Владивостоке страдают от аномальной жары. В Астрахани даже предпринимают экстренные меры по сохранению дорог. Рабочие поливают их холодной водой, чтобы избежать разрушения, поскольку отметка термометра достигла критической отметки. При такой высокой температуре дорожное полотно может не выдержать и начать плавиться.