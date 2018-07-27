Автомобилисты Воронежа признали обочину полосой для гей-парада
Жители Воронежа сошлись во мнении, что такую надпись следует нанести на все обочины, чтобы нарушители призадумались. Надпись на "Газели" знатно повеселила воронежцев.
Буквально недавно автомобилисты Воронежа заметили на дороге "Газель" с довольно интересной надписью, с которой многие согласились. Так, по городу колесит автомобиль, на котором написано "Обочина - полоса для гей-парада". Она пришлась по вкусу не только водителю "Газели", но и остальным воронежцам, ведь они признали, что по обочинам ездят именно те люди, которые указаны в надписи.
Многие даже загорелись идеей нанести эту надпись вдоль обочин всех дорог, чтобы любители проскочить пробку по обочинам призадумались. Примечательно, что на "Газели" имеется еще и другая надпись, которая призывает обочечников к терпению, однако автомобилисты посчитали, что "полоса для гей-парада" станет куда более эффективным средством в борьбе с пробками на дорогах.