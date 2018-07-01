Жителей Ростова пугают появляющиеся на домах таинственные метки

Сегодня, 09:24 \\ Мозаика

Жители Ростова напуганы, ведь они не могут понять, что обозначают эти таинственные знаки, то и дело появляющиеся на домах или заборах. Отмечается, что пока остается неизвестным, кто пугает ростовчан.

 В социальных сетях жители Ростова сообщают о том, что в разных частях города то и дело появляется таинственная надпись "349", сделанная при помощи баллончика с черной краской. Этот номер появляется на дверях, стенах домов, заборах и прочих вертикальных поверхностях.

Ростовчан пугает то, что эти знаки не похожи на те, что уже появлялись ранее в городе. По словам очевидцев, они не похожи на отметки о сайтах с запрещенными препаратами, воровские метки о том, что в доме живут богатые люди и есть чем поживиться, а также отметки "юной братвы".

Больше всего жителей пугает то, что они не понимают, что обозначают эти метки, а также они боятся, что когда-нибудь они появятся на дверях их собственной квартиры.

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Автор - Наталья Черная
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