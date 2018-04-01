"Затаскивай так": Жительница Ростова пожаловалась на хамское отношение водителей автобусов к инвалидам

Жительница Ростова оказалась в шоке от того, как водители автобусов относятся к инвалидам, потому решила рассказать о произошедшем в соцсети. По ее словам, власти закупили низкопольные автобусы, однако не объяснили водителям, что в их обязанности входит помощь инвалидам.

Как рассказала девушка, вечером в субботу, 28 июля, она вместе со своим сопровождающим подъехала к остановке общественного транспорта "Днепропетровский" и попыталась сесть в автобус, но не тут-то было. Как только подъехал автобус, сопровождающий девушки-инвалида подошел к водителю автобуса и попросил его подъехать поближе к бордюру, чтобы они смогли опустить пандус и подняться.

В ответ они услышали лишь хамское "надо - затаскивай так". Ему вежливо объяснили, что инвалидная коляска электрическая и вместе с девушкой весит минимум 70 килограммов, потому спуститься с бордюра, а затем поднять ее в автобус просто нереально. Водитель же просто проигнорировал пассажиров, простоял на остановке еще 10 минут и уехал.

По словам девушки-инвалида, за нее не вступились даже другие пассажиры. Она отметила, что ей становится страшно от того, что люди не понимают, что завтра с ними может произойти что-то более ужасное и тогда они окажутся в точно такой же ситуации, а к ним никто не придет на помощь.