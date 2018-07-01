Сильный ливень и ветер в Волгограде обрушил на дороги десятки засохших деревьев

Сегодня, 17:26 \\ Мозаика

Жители поселка отмечают, что теперь улицы выглядят так, словно где-то рядом снимают фильм про конец света. По словам возмущенных волгоградцев, это произошло еще 15 июля, а коммунальщики до сих пор не расчистили территорию.

 Как стало известно, пару недель назад в Советском районе Волгограда прошли ливни с сильным ветром, которые обрушили на землю десятки засохших деревьев в поселке Горная Поляна. Те деревья, которые смогли выстоять во время урагана, готовы обрушиться на головы людей в любой момент.

Жители поселка рассказали о том, что деревья валяются на дорогах и проезжей части, за две недели после ливня коммунальщики так и не начали устранять последствия разбушевавшейся непогоды.

Многие также сообщили о том, что им страшно водить своих детей в детский сад, так как на головы им в любой момент может обрушиться сухая ветка или даже само дерево. Волгоградцы отметили, что по дороге к садику все усыпано сухими деревьями, пройти просто невозможно, ведь можно оступиться и сломать ногу или же заработать другую травму.

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Автор - Наталья Черная
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