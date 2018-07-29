В Кронштадте люди более получаса не могут покинуть набережную после парада ВМФ

Сегодня, 16:07 \\ Мозаика

Как известно, в Петербурге и Кронштадте проходят празднования в честь Дня ВМФ в России. Состоялся Главный военно-морской парад, на который прибыл российский президент, сразу же после него люди не могли выбраться с набережной.

 Как сообщают СМИ, в Кронштадтском районе Петербурга люди уже более получаса не могут уйти с набережной после прошедшего парада ВМФ. Они стоят в очередях, всех посетителей пропускают по частям, чтобы на набережной не образовывалась давка.

Кроме того, людям также мешают пройти торговые павильоны, которые в День ВМФ РФ установили прямо на набережной, заняли большую часть пешеходной зоны, серьезно сузив проход. Из-за этого людям крайне сложно покинуть набережную в Кронштадте, приходится ждать, пока поток посетителей уменьшится.

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Автор - Наталья Черная
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