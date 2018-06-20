В квитанциях россиян скоро может появиться графа о безопасности жилья

Отмечается, что уже в скором времени в квитанциях россиян может появиться новая графа, которая предполагает расходы на безопасность жилья. Общественность пока никак не отреагировала на поступившее предложение.

Как известно, буквально недавно жители России возмущались по поводу повышения НДС до 20%, а также увеличение пенсионного возраста, так на их головы обрушилось еще одно "нововведение". Так, появился законопроект, который обяжет переоборудовать и защитить от террористов все многоквартирные дома в стране.

Силовые структуры будут обязаны следить за подозрительным поведением жильцов и их близкими, коллегами, друзьями и знакомыми, а также проверять защиту чердаков и подвалов. Отмечается, что это делали и раньше, однако теперь расходы за антитеррористическое противодействие внутри отдельно взятого дома будут брать на себя сами жильцы. В зависимости от того, какова будет строгость и качество защитных мер, жители домов будут получать свой собственный антитеррористический рейтинг.

Согласно законопроекту, суммы на финансирование защиты от террористов будут устанавливать на собраниях собственников многоквартирных домов, что говорит о том, что в квитанциях появится новая графа, обязывающая платить россиян за свою безопасность.