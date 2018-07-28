"Сорняк-хищник", выросший в винограднике, взорвал сеть

Автор снимка, на котором запечатлена дачная находка, даже не предполагал, что его сорняк окажется таким популярным. Фото сразу вышло в топ Reddit благодаря большому количеству плюсов.

Вряд ли россиянин ожидал, что обычные работы на садовом участке принесут ему популярность. Однако все случилось именно так. Мужчина пропалывал огород, очищая его от сорняков. Однако вместе с вредным растением из-под земли показался «хищный оскал». Садоводу-любителю так понравилась находка, что решил поделиться ею в социальной сети Reddit. Снимок вызвал бурную реакцию среди пользователей. За короткое время фотография набрала больше 97 тысяч плюсов и сразу вырвалась в топ сайта.

Однако только плюсами пользователи не ограничились. Они принялись определять, кому принадлежит найденный череп, кроме того, вычислили, зачем животное закопали в землю. Оказалось, что останки принадлежат еноту. Особо любопытные сравнили череп животного, снимки которого нашли в сети, и кости на фотографии. А один из специалистов даже рассказал, что такая практика совершенно обычна. Виноградную лозу удобряют именно при помощи черепов, которые наполнены навозом.